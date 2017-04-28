Европа и КНР создадут постоянную базу на Луне

Детали проекта пока не оглашаются

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Европейцы и китайцы анонсировали создание постоянной лунной базы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Стороны не сообщают о подробностях проекта. Вполне возможно, что таковых пока нет. Однако сам факт оглашения переговоров свидетельствует о принципиальном согласии по поводу строительства.

Европейское космическое агентство и Китайская национальная космическая администрация ведут переговоры о сотрудничестве в изучении Луны. Одной из тем переговоров является постройка сторонами постоянно действующей совместной базы на Луне. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на спикера Европейского агентства Пола Хвистендала (Pal Hvistendahl).

«У китайцев уже есть очень амбициозная лунная программа, – отметил Хвистендал. – Космос изменился со времен гонки 60-х годов. Мы признаем, что для космических исследований в мирных целях необходимо международное сотрудничество».

Европейцы со своей стороны уже неоднократно заявляли о намерении обзавестись базой на Луне, причем речь с самого начала шла о международном проекте. Постоянная база в перспективе могла бы иметь множество разных применений, начиная от исследований самого спутника Земли и заканчивая подготовкой к отправке миссий на Марс или любое другое космическое тело. Напомним, что ускорение свободного падения на Луне в шесть раз меньше земного, кроме того, там нет атмосферы. Соответственно, с Луны намного проще стартовать.

Кажется вероятным, что в сегодняшних переговорах не участвуют Соединенные Штаты, законодательство которых запрещает гражданам и государственным агентствам сотрудничать с Поднебесной по космическим вопросам. В Вашингтоне опасаются, что китайская космическая программа может отчасти использоваться в военных целях, а помощь китайцам в этом в планы американцев не входит. Из-за этого китайским экипажам закрыт доступ на МКС – пришлось строить свою космическую станцию.

Китайцы, присоединившись к космической эпопее позже других великих держав, в последние годы интенсивно наращивают свое присутствие в космосе. За первыми полетами тайконавтов последовал запуск орбитальной станции «Тяньгун-1». В перспективных планах на ближайшие годы значатся запуск еще двух относительно небольших станций, а затем, примерно с 2023 года, – «большой» орбитальной станции, собираемой из доставляемых с Земли модулей. Срок ее службы должен составить не менее 10 лет. Как сообщил прессе Хвистендал, европейская сторона хотела бы в перспективе отправлять своих космонавтов на китайские станции.

К Луне китайский аппарат стартует в конце текущего года, а в следующем году планируется полет на обратную сторону нашего спутника. Результатом обоих полетов должен стать сбор образцов лунного грунта и их последующая доставка на Землю.