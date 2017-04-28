Семья губернатора Приморья обеднела за год 17:32, 28 апреля Семья губернатора Приморья обеднела за год
На выходных погода в Приморье будет изменчивой 17:13, 28 апреля На выходных погода в Приморье будет изменчивой
Дневник девушки: Готова к труду и обороне! 16:50, 28 апреля Дневник девушки: Готова к труду и обороне! (Фото и Видео)
Новостная лента
Апрель, 28 пятница
17:46
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:46
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
17:46
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
17:37
Лучшие водители автобусов Приморского края работают в Находке
17:32
Семья губернатора Приморья обеднела за год
17:25
Владивосток присоединился к всероссийской акции «Проверь ПРАВОзнание»
17:13
На выходных погода в Приморье будет изменчивой
17:02
В Приморье энергетики проведут праздники в режиме повышенной готовности
16:50
Дневник девушки: Готова к труду и обороне! Фото и Видео
16:37
Ученые рассказали, как убивают энергетики
16:26
Делегация Народного правительства города Суйфэньхэ обсудила возможности расширения сотрудничества с Владивостоком
16:13
Приморье обрабатывают от клещей
16:02
Выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы, открылась в Первореченском районе Владивостока
15:51
Европа и КНР создадут постоянную базу на Луне
15:38
Приморцам продолжают «впаривать» что попало
15:27
Финал школьной лиги КВН Владивостока состоится 30 апреля
15:15
Перед Сбербанком извинились за сбои в системе
15:11
Серьезное ДТП перекрыло движение в городе Фокино Фото
15:03
В Приморье увеличилось число профессиональных заболеваний
14:52
«Спартак-Приморье» победил «Новосибирск»
14:41
Логика губернатора Приморья оказалась понятна не всем депутатам Фото
14:34
Топ-10 тревог россиян: дороговизна жизни, произвол чиновников и тарифы ЖКХ
14:26
В Приморье фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку агроному
14:15
Во Владивостоке успешно завершился цикл занятий «Молодой управдом»
14:04
Серийный грабитель осужден в Приморье
13:52
Во Владивостоке пройдет ралли «Тихий океан 2017» Видео
13:32
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
13:22
Во Владивостоке осужден педофил, покусившийся на дочку друга
13:11
Праздник Весны и Труда временно ограничит движение транспорта во Владивостоке Адреса
13:03
Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость
12:51
​Конфликт видеооператора ВГТРК и водителя автобуса во Владивостоке дошел до суда Видео
12:40
Пьяный приморец написал ложный донос о наркоторговле на свою сожительницу
12:28
В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Ученые рассказали, как убивают энергетики

Они опаснее любых кофеинсодержащих напитков
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Американские исследователи установили, что энергетики представляют большую опасность, чем большинство других кофеиносодержащих напитков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Вывод ученых неутешителен: по сравнению с остальными подобными напитками, энергетические повышают интервал QT (медицинский термин, используемый в кардиологии) в среднем на 10 миллисекунд в течение двух часов.

«Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или слишком долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», - поясняет соавтор исследования Эмили Флетчер.

Подобные результаты были получены в ходе наблюдения за восемнадцатью добровольцами, разделенными на две группы. Члены первой в течение шести суток каждый день употребляли около 0,95 литра напитка, в котором содержалась газированная вода, 108 граммов сахара и 320 миллиграммов кофеина. Вторые пили энергетик того же объема, содержащего газированную воду, 320 миллиграммов кофеина, 40 миллилитров лаймового сока и 140 миллилитров вишневого сиропа.

При помощи электрокардиографии исследователи замеряли электрическую активность сердца участников эксперимента. Измерение периферического и центрального кровяного давления проводились спустя один, два, четыре, шесть и двадцать четыре часа после употребления напитка.

Ученые признают, что в эксперименте участвовало мало волонтеров, поэтому окончательные выводы делать пока рано. Тем не менее, исследователи призывают с осторожностью относиться к употреблению энергетических напитков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье увеличилось число профессиональных заболеваний
15:03, 28 апреля 2017 В Приморье увеличилось число профессиональных заболеваний

Выявлен один случай профессиональной онкологии

Кофе избавил мужчин от рака простаты
07:21, 28 апреля 2017 Кофе избавил мужчин от рака простаты

Положительные эффекты кофеина на здоровье отмечались и ранее

Стало известно, как не отравиться спиртным и шашлыками на пикнике
01:08, 28 апреля 2017 Стало известно, как не отравиться спиртным и шашлыками на пикнике

Приморцам дали советы по отдыху в майские праздники

Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен
20:04, 27 апреля 2017 Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен

Его знают все и многие пробовали

Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017
13:42, 27 апреля 2017 Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017

Лучшие работы участников выберут гости мероприятия

В Приморье началось самое опасное время энцефалита
12:36, 27 апреля 2017 В Приморье началось самое опасное время энцефалита

Наиболее активны клещи в мае и июне

Приморские родители отказывают детям в праве на здоровье
10:14, 27 апреля 2017 Приморские родители отказывают детям в праве на здоровье

Число ребят, не привитых от опасного заболевания, растет