Ученые рассказали, как убивают энергетики

Они опаснее любых кофеинсодержащих напитков

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Американские исследователи установили, что энергетики представляют большую опасность, чем большинство других кофеиносодержащих напитков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Вывод ученых неутешителен: по сравнению с остальными подобными напитками, энергетические повышают интервал QT (медицинский термин, используемый в кардиологии) в среднем на 10 миллисекунд в течение двух часов.

«Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или слишком долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», - поясняет соавтор исследования Эмили Флетчер.

Подобные результаты были получены в ходе наблюдения за восемнадцатью добровольцами, разделенными на две группы. Члены первой в течение шести суток каждый день употребляли около 0,95 литра напитка, в котором содержалась газированная вода, 108 граммов сахара и 320 миллиграммов кофеина. Вторые пили энергетик того же объема, содержащего газированную воду, 320 миллиграммов кофеина, 40 миллилитров лаймового сока и 140 миллилитров вишневого сиропа.

При помощи электрокардиографии исследователи замеряли электрическую активность сердца участников эксперимента. Измерение периферического и центрального кровяного давления проводились спустя один, два, четыре, шесть и двадцать четыре часа после употребления напитка.

Ученые признают, что в эксперименте участвовало мало волонтеров, поэтому окончательные выводы делать пока рано. Тем не менее, исследователи призывают с осторожностью относиться к употреблению энергетических напитков.