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Происшествия

Серьезное ДТП перекрыло движение в городе Фокино

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в Фокино, в районе улицы Постникова. Девушка за рулем автомобиля Honda Accord выезжала со второстепенной дороги. В это же время по главной дороге ехал автомобиль марки Honda Stepwgn, за рулем которого находился мужчина. В результате того, что женщина не увидела движущийся автомобиль, произошло столкновение. От удара Honda Accord развернуло. Автомобиль Honda Stepwgn получил серьезны механические повреждения.

При ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. В результате аварии движение в районе улицы Постникова в сторону улицы Белашева оказалось заблокированным. 

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