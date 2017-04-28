«Спартак-Приморье» победил «Новосибирск»

Приморские баскетболисты одержали победу в четвертом матче финальной серии

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

«Спартак-Приморье» одержал победу в четвертом матче финальной серии Суперлиги - Первого дивизиона за «бронзу» и вошел в тройку призеров по итогам сезона 2016/17. Самым результативным в решающей игре с «Новосибирском», которая закончилась со счетом 87:77, стал Федор Ключников – 27 очков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу БК "Спартак-Приморье".

В этом матче «Спартак» был немного лучше во всем: лучше забивал с игры, лучше пробивал штрафные, выиграл «щит» с перевесом в 9 подборов, чуть меньше совершил потерь, добавлял эмоций на площадке эффектными блокшотами.

По ходу первой половины приморцы доводили преимущество до 15 очков, но в третьей четверти произошел надлом. Писклов, Курцевич, Лавников и Новиков в определенном отрезке завершали результативно все свои атаки и организовали рывок «12:0», сократив разницу до минимума. «Трешка» Ключникова была как никогда кстати, ну и остальные лидеры поддержали лучшего снайпера Суперлиги. Кстати, Федор, как и вчера, попал три трехочковых в заключительной четверти, сведя на нет все попытки гостей перевезти серию в Новосибирск.

«Новосибирск» проигрывал «-16» за три с половиной минуты до конца и рывком «7:0» избавился от двузначного отставания, прибегнул к тактике фола, но большое сделать не смог. Последнюю атаку «Спартак» не доигрывал, а начал уже праздновать окончание сезона.

«Спартак-Приморье» - бронзовый призер Суперлиги. Максим Кривошеев – лучший тяжелый форвард лиги, Федор Ключников – самый полезный игрок.

- Сезон окончен на мажорной ноте. Я бы даже сказал так – приятней выиграть матч за «бронзу», чем проиграть за золото. Матч был сложный, но сердце, когда «Новосибирск» приблизился в счете, честно говоря, сегодня почему-то не замирало. Уверенности в победе не было, но игра все равно складывалась в нашу пользу и по тому сценарию, который мы планировали. Поэтому спасибо нашим игрокам, которые сегодня, как и на протяжении всего сезона, играли от звонка до звонка: за их характер, за их борьбу, которую они навязывали противнику. Также спасибо болельщикам, которые, как и всегда, в нужный момент подарили нам силы, которых очень мало оставалось последний месяц. Поздравляю всех с медалью! - сказал главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич.