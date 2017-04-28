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Политика и экономика

Логика губернатора Приморья оказалась понятна не всем депутатам

Владимир Миклушевский отчитался перед Законодательным собранием
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Достройка пятизвездочной гостиницы Хаятт на Корабельной набережной потребует дополнительных средств из краевого бюджета. Об этом рассказал глава Приморского края Владимир Миклушевский во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На сегодняшний день общий объем вложений в пятизвездочные гостиницы во Владивостоке оценили в 18,5 миллиарда рублей. На завершение только одного объекта – отеля на Корабельной набережной - планируют добавить еще 2,7 миллиарда рублей из казны. Всего же достройка только одного отеля потребует 6,5 миллиардов рублей.

- Логика наших действий, на мой взгляд, понятна, - сообщил депутатам Владимир Миклушевский. – Есть поручение Юрия Трутнева (полпред президента РФ в ДФО и вице-премьер правительства – прим. ред.) построить и сдать ее к Восточному экономическому форуму. Мы будем выходить к депутатам с просьбой о выделении госгарантии компании «Наш дом Приморье», чтобы она достроила объект. По-другому кредиты НДП никто, естественно, не даст.

По словам главы региона, очередной финансовое вливание в долгострои (уже пятое по счету) является оправданным.

- По нашим оценкам, мы достроенный отель продадим дороже, чем недостроенный. И все затраты, которые дополнительно понесем, сможем окупить. Вот и вся история.

Также Владимир Миклушевский подчеркнул, что отель на Корабельной набережной будет в обязательном порядке продан, а не останется в собственности региона.

- Это не наши полномочия – бизнесом гостиничным заниматься, - сказал он.

На вопрос, почему стоимость долгостроя превысила и без того значительную сумму 18,5 миллиарда рублей, губернатор отметил, что проект многократно приходилось изменять.

- Настолько много косяков было, когда гостницу приняли, что надо было все переделывать. Поэтому и такие дополнительные затраты. Но эти косяки совершили те строители, которые строили до моего прихода, - сказал Миклушевский, добавив, что планируемые 6,5 миллиардов – это общая стоимость работ по объекту, часть из которых уже выполнена.

По поводу второго отеля – на мысе Бурном - Владимир Миклушевский сказал, что ее оценка уже произведена и в самое ближайшее она будет выставлена на продажу. Заниматься реализацией объекта в недостроенном виде будут не специалисты администрации края, а сбербанковская структура - Российский аукционный дом.

Однако, не все депутаты поняли логику губернатора.

- Еще пять лет назад было очевидно, что вкладывание бюджетных средств в пятизвездочные отели ни к чему не приведет, - рассказал депутат Артем Самсонов. – Во-первых, средства тратятся без проекта! Его как не было пять лет назад, так нет до сих пор. Во-вторых, да, достроенная гостиница станет дороже, но на 100-200 миллионов, а не на 6 миллиардов. Мы только увеличим наши убытки. 

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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