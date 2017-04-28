Перед Сбербанком извинились за сбои в системе

Сбой в обслуживании карт Visa Сбербанка был связан с подключением Apple Pay и Samsung Pay

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сбой в обслуживании карт Visa Сбербанка, произошедший в ночь на 24 апреля, был связан с работами по подключению платежных систем Apple Pay и Samsung Pay, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила в среду компания OpenWay, занимающаяся автоматизацией платежных сервисов.

"В рамках подключения новых сервисов мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay для владельцев карт Visa Сбербанка в ночь с 23 на 24 апреля часть операций по картам Visa была временно недоступна. Причина этого была связана с изменением настройки маршрутизации запросов и была оперативно устранена сотрудниками банка в тесном взаимодействии со службой технической поддержки компании", - отмечается в сообщении.

Компания также принесла извинения клиентам Сбербанка за причиненные неудобства.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, приморцы жаловались на сбои в системе. Многие не могли совершить операции по банковским картам VISA Сбербанк: невозможно было ни снять денет, ни оплатить покупку, ни перевести деньги с карты на карту. Приморцы взволновались настолько, что выдвинули версию о взломе Сбербанка.