В Приморье увеличилось число профессиональных заболеваний

Выявлен один случай профессиональной онкологии

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

За последние 3 года в Приморском крае зарегистрировано 294 профессиональных заболевания (отравления), из них: в 2016 году зарегистрировано 84 случая, в 2015 году зарегистрировано 78 случаев, в 2014 году – 132 случая. Показатель профессиональной заболеваемости в 2016 году составил 1,97 на 10 тыс. работающих во вредных условиях труда, что выше показателя прошлого года по Приморскому краю (1,8 на 10 тыс. работающих) и выше показателя Российской Федерации (1,65 на 10 тыс. работающих), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В 2016 году в Приморском крае при увеличении общего числа лиц с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания с 71 до 80 человек, число женщин с впервые выявленной профессиональной патологией уменьшилось в 1,25 раза.

В 2016 году, как и в 2015, 2014 году профессиональные заболевания в Приморском крае имели хроническую форму в 100% случаев. Удельный вес работников, у которых зарегистрировано два и более профессиональных заболевания снизился с 7% до 5%. При этом, женщин с двумя и более выявленными профессиональными заболеваниями в 2016 году зарегистрировано не было. В 17,9% случаев (15 случаев) выявленные профессиональные заболевания явились причиной утраты трудоспособности работников (в 2015 году – в 16,7% случаев).

В структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействия факторов производственной среды преобладают заболевания, связанные с воздействием физических факторов (65,4%), в первую очередь, шума и вибрации (в 2015 году в Приморском крае – 57,7%, в Российской Федерации – 48,86%). Заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей занимают второе ранговое место и составляют – 14,3% (в 2015 году в Приморском крае – 10,3%, в Российской Федерации – 17,62%). Третье ранговое место занимают заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических факторов и составляют 9,5% (в 2015 году в Приморском крае – 26,9%, в Российской Федерации – 5,45%). На четвертом ранговом месте профессиональные заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем и заболевания, вызванные воздействием биологических факторов по 4,8%.

В 2016 году выявлен один случай профессионального новообразования (злокачественное новообразование гортани).

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний, выявленных в 2016 году, первое ранговое место занимают вибрационная болезнь – 23,7% (в 2015 году – 26,9%), второе ранговое место занимает нейросенсорная тугоухость - 21,3% (в 2015 году - 21,8%), третье ранговое место занимают полинейропатии – 13,1 % (в 2015 году – 3,8%), на четвертом месте радикулопатии – 9,5% (в 2015 году – 3,8%), на 5 месте – профессиональные болезни легких – 6% (в 2015 году - 12,8%), флюороз - 6% (в 2015 году - 15,4%), хронические бронхиты – 6,0% и на 6 ранговом месте бронхиальная астма – 4,8% (в 2015 году – 1,3%) и туберкулез - 4,8% (в 2015 году – 1,3%). На остальные нозологические формы приходится 4,8% профессиональных заболеваний.

В структуре профессиональных заболеваний у женщин преобладают бронхиальная астма – 50%, туберкулез органов дыхания – 37,5%, прочие заболевания – 12,5%.

Ведущими обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных заболеваний остаются несовершенство технологических процессов – 58,3% (в 2015 году – 57,7%) и конструктивные недостатки машин и оборудования – 34,5 % (в 2015 году – 29,5%).

Наибольшее число случаев профессиональных заболеваний в 2016 году выявлено у лиц в возрасте от 50 до 60 лет (63,8%) (в 2015 году – 51,3%). У лиц старше 60 лет профессиональные заболевания выявлены в 20% случаев (в 2015 году – 35,9%). В 16,3% случаев профессиональные заболевания выявлены у лиц моложе 50 лет (в 2015 году – 12,8%).

В 87,5% случаев профессиональные заболевания в 2016 году выявлены у лиц со стажем работы более 20 лет (в 2015 году – 84,6%).

Среди отраслей промышленности Приморского края высокий уровень профессиональной патологии в 2016 году отмечается в горнорудной промышленности – 16,2% (в 2015 году – 10,3%), в электроэнергетике – 13,7% (в 2015 году – 8,9%), на транспорте – 12,5% (в 2015 году – 24,4%), в угольной промышленности –10% (в 2015 году – 6,4%), в здравоохранении – 10% (в 2015 году – 2,6%), в деревообрабатывающей промышленности - 7,5% (в 2015 году – 6,4%), в металлургической промышленности – 5% (в 2015 году – 20,5%), в лесном хозяйстве – 5% (в 2015 году – не регистрировалась) и прочих отраслях – 5% (в 2015 году – 19,3%)

У женщин наибольший удельный вес случаев профессиональных заболеваний зарегистрирован в здравоохранении – 87,5% (в 2015 году – 20%) и 1 случай (12%) в электроэнергетике (в 2015 году – 10%).

Удельный вес случаев профессиональных заболеваний, выявленных в 2016 году при активном обращении работников за медицинской помощью в ЛПУ, снизился в 1,8 раза и составил 23,8%, против 42,3% в 2015 году в Приморском крае и 37,94% в 2015 году в Российской Федерации. Увеличение удельного веса случаев профессиональных заболеваний, выявленных при проведении периодических медицинских осмотров, является положительной динамикой качества медицинского освидетельствования при установлении хронической профессиональной патологии у работников.