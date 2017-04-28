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Приморцам продолжают «впаривать» что попало

Очередную партию подозрительного товара изъяли на рынке в Артеме
Фото: ufa.meatinfo.ru Фото: ufa.meatinfo.ru
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Покупателям рынка «Восход» города Артем Приморского края в одной из лавок-контейнеров предлагали потенциально опасные рыбу и куриные кости. Нераспроданные остатки продуктов сомнительного качества специалисты изъяли с продажи и отправят на утилизацию или уничтожение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Продуктами неизвестного происхождения и непонятного качественного состояния торговать на продовольственных рынках стало практически нормой, ведь проверки надзорных органов случаются далеко не каждый день, а покупатели документы на животноводческие продукты практически никогда не спрашивают. Как показывает практика, для предпринимателей это значит, что «впарить» покупателю можно все, что угодно.

В очередной торговой точке – контейнере, сотрудники артемовского ОМВД изъяли несколько десятков килограммов животноводческой продукции сомнительного качества: 8 кг рыбы неизвестного происхождения, 15 кг ханкайской красноперки, а также 14 кг замороженных куриных костей, которые особенно активно раскупаются любителями мясных бульонов или владельцами животных.

Ни на один из этих товаров у владелицы точки не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. Маркировки с датой выработки продукции тоже не было.

За нарушения ветеринарно-санитарный правил реализации продукции животного происхождения Россельхознадзор назначил предпринимательнице штраф 3 тысячи рублей и выдал предписание утилизировать или уничтожить небезопасный товар.

С аналогичными случаями на артемовском продуктовом рынке «Восход» инспекторы надзорных органов сталкиваются далеко не впервые. В начале апреля в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области уже рассматривалось дело в отношении ИП, торгующего мясным ассортиментом с давно истекшими сроками годности.

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