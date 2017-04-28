Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока

Работы по установке железобетонного ограждения в 2009 году на улице Маковского выполняло краевое предприятие «Примавтодор»

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Бетонное разделительное ограждение на улице Маковского во Владивостоке стало предметом обсуждения горожан. Как сообщает РИА VladNews, ОТВ-Прим выпустило сюжет «Дорожные отбойники на трассах Владивостока рассыпаются на глазах», в котором журналисты заявили, что дыры и каменная крошка портят вид гостевого маршрута и становятся причиной аварий.

«Отбойники установили шесть лет назад, - отметили в сюжете. - За это время их уже несколько раз ремонтировали. Как известно, эти бетонные блоки сделаны из спасского цемента. Наверняка эти отбойники рушатся из-за того, что установлены не по правильной технологии. Это создаёт опасность на дороге».

Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе администрации Владивостока, работы по установке железобетонного ограждения в 2009 году на улице Маковского выполняло краевое предприятие ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор»). Разделительные блоки типа «Нью-Джерси» были установлены от остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря» до остановки «Перевал» и ещё до приёмки выполненных работ начали разрушаться.

Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы. Блоки заменили. Но уже через год разделительная полоса вновь стала разрушаться. Краевое предприятие ОАО «Примавтодор» восстанавливать блоки по гарантийным обязательствам отказалось. В судебном порядке городская администрация добилась ремонта разделительной полосы и в 2014 году бетонные блоки были восстановлены и покрашены.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в 2016 году городская администрация была вынуждена вновь провести ремонт блоков разделительной полосы, но уже за счёт средств бюджета в связи с тем, что гарантийный срок уже истек. Подрядная организация, выигравшая аукцион на восстановление части разделительной полосы очистила поверхности бетона от старой краски, рыхлого разрушенного слоя бетона и загрязнений с помощью пескоструйного аппарата, выполнила промывку водой аппаратом высокого давления, блоки покрыли защитным гидроизоляционным составом проникающего действия и краской для наружных работ.

За комментариями РИА VladNews также обратилась к главному технологу АО «Спасскцемент» Соколюк Ирине.

«Прежде чем найти виновного, нужно уточнить все детали: от производства до установки и эксплуатации.

«Нельзя говорить о том, что во всем этом виноват завод-производитель цемента, так как бетон – это не только цемент, но и добавки, наполнители – как мелкие, так и крупные, - отметила главный технолог. - Они тоже влияют на прочность бетона. Также необходимо оценить качество исходных материалов, за которые отвечают различные организации. Из качественного материала, например, при неправильном соотношении компонентов можно получить плохой результат.

Я считаю, что в первую очередь проверку в этой ситуации нужно начинать от обратного: как устанавливали эти бетонные блоки, производилась ли обработка блоков для снижения водопотребности как их использовали (какие соли использовались при обработке дорог и так далее). Железобетонные конструкции в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных, как внешних, так и внутренних, факторов. При этом даже небольшие отклонения от технологии изготовления железобетонных конструкций оказывают большое влияние на их долговечность.

Если все нормально, переходим к другому этапу. Если одни бетонные блоки некачественные, а другие нормальные, то надо смотреть, как они созревали и как хранились. Важно даже в каком помещении созревали бетонные изделия, так как при сухом воздухе во время созревания бетон просто трескается.В случае, когда сооружения имеют определенный объем дефектов, полученных на стадии изготовления, так сказать «врожденных», то скорость появления новых повышается под воздействием окружающей среды.

Третье – надо оценить процесс приготовления бетона, нарушалась ли технология их формования, проверить, правильно ли был подобран состав бетона – оценить соотношение компонентов.

Далее, необходимо проверить, правильно ли подобраны материалы: проверить отвечают ли исходные материалы нормативным требованиям для данных изделий. Ведь цемент – это только одна пятая часть бетона (его доля в бетоне - 18-20%), и большую роль в качестве бетона играют добавки, их качество.

Есть ГОСТ, которым определяется состав бетона. И эта технология должна выдерживаться».

«Спасскцемент», к примеру, осуществлял поставку цемента на строительство владивостоксих мостов – и они стоят без нареканий. О качестве цемента должны были заговорить не сейчас – а в процессе его эксплуатации – в момент изготовления дорожных отбойников компанией-заказчика. Для производства цемента мы используем свои известняки и глину из карьера. И несмотря на это, проверку качества цемента мы начинаем с качества исходных материалов. Контроль производства цемента ведется на всех стадиях, мы можем полностью отследить путь производства любой партии цемента, начиная от карьера и заканчивая отгрузкой конкретному потребителю. Качественный цемент получают не в цехе помола цемента, а когда еще берем из карьера исходные материалы.

Мы уже несколько лет сотрудничаем с Хабаровским заводом железобетонных шпал – и никаких нареканий также нет. А ведь срок службы таких шпал – 50 лет».

Кроме того, Ирина Соколюк рассказала, что система контроля качества и процесса производства цементов «Спасскцемент» с 2000 года работает по международным стандартам, соответствие которым ежегодно проверяется.