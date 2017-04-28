В Приморье фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку агроному

Расследование дела по статье 290 УК продолжается

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Прокуратура города Находки установила, что сотрудник ООО, осуществляющего деятельность по агентированию судов и зачистке судов от всех видов и стадий лимантриид (бабочка-шелкопряд), передавал лично и через посредника взятки ведущему агроному Приморского филиала ФГУ «Всероссийский центр карантина растений», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

За денежное вознаграждение ведущий агроном совершала в пользу фирмы взяткодателя действия, входящие в ее служебные полномочия, а также осуществляла общее покровительство компании.

Всего в качестве взятки ей было передано почти 100 тысяч рублей. В ноябре 2016 года при получении очередной суммы денежного вознаграждения от предпринимателя, действующего уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий, фигурантка была задержана сотрудниками регионального УФСБ. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Прокурор города возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его судебного рассмотрения указанная компания подвергнута административному штрафу в размере 500 тысяч рублей.