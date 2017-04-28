Занятие на тему правил дорожного движения провели для дошкольников Владивостока сотрудники ГИБДД

Подобные экскурсии - многолетняя традиция ОАО «Электротранспорт Владивостока»

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Выездное занятие на тему правил дорожного движения провели для малышей детского сада № 34 Владивостока провели 27 апреля сотрудники ГИБДД. Необычный урок прошел в трамвае маршрута № 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Пассажирами трамвая стали дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет. Они совершили экскурсию от остановки «Минный городок» до «Сахалинской», а также посетили трамвайное депо.

«Занятия с конкурсами и викторинами мы традиционно проводим весной и осенью, - рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД по г. Владивостоку капитан полиции Оксана Амеличикина. - В сентябре нашими слушателями чаще всего являются первоклассники, многие из которых становятся пассажирами и пешеходами, а это значит должны знать правила ПДД. Весной важно еще раз напомнить всем детям, как следует вести себя на дороге в дни летних каникул».

Подобные экскурсии - многолетняя традиция ОАО «Электротранспорт Владивостока». С этой целью здесь оформлен специальный «Трамвай безопасности», пассажирами которого становятся как дошкольники, так и ученики младших классов различных школ города.

«Кто-то может удивиться, узнав о таких экскурсиях, - говорит воспитатель детского сада № 34 Наталья Фильшина. - Но нам хорошо известно, что современные дети порой видят город только из окна автомобиля, на котором его возят родители. Такие поездки – не только возможность показать детям, как работает общественный транспорт и как следует вести себя в нем. Малыши учатся жить в социуме, не опасаясь других людей и взаимодействуя с ними».

В завершении экскурсии каждый ее участник получил в подарок брошюру «Правила дорожного движения для юных пассажиров».