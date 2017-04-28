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Общество

Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

Всего во Владивостоке за сутки произошло 77 аварий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока в авариях пострадали два человека; обстоятельства этих ДТП выясняются. Всего произошло 77 ДТП, 54 из которых - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 9 аварий обошлись составлением европротоколов. 

За сутки сотрудники ДПС остановили 17 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 14 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 15 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 11 любителей "погонять". Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

В отношении двух злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 69 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 61 авто.

Всего в приморской столице было зарегистрировано 368 нарушений ПДД.

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