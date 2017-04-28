Топ-10 тревог россиян: дороговизна жизни, произвол чиновников и тарифы ЖКХ

Ученые рассказали, что беспокоит граждан России

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Анализ показал, что среди всех тревог россиян первое место занимает дороговизна жизни. На втором расположился произвол чиновников, а на третьем – повышение тарифов ЖКХ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи, работающие под началом доктора социологических наук Виктора Левашова из Института социально-политических исследований РАН представили доклад, в котором говорится о наибольших тревогах жителей России. Дороговизна жизни, согласно представленным данным, беспокоит россиян больше всего. Затем идут произвол чиновников и повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства. После этого расположились такие проблемы, как безработица и повышение цен на продукты питания. Расслоение общества и безопасность близких оказались на шестом и седьмом местах соответственно. Замыкают десятку преступность, экологические вопросы и терроризм.

Исследование также показало, что большая часть опрошенных (60%) полагают, что страна в значительной мере обеспечивает «свободу политического выбора» и «свободу слова». Впрочем, о «соблюдении прав человека» заявили только 32% опрошенных, а о «личной безопасности» и того меньше – 29%. Лишь 18% участников исследования полагают, что в России имеет место «равенство всех граждан перед законом».

Большинство вышеперечисленных индикаторов постепенно росли до лета 2015 года, однако затем по этим позициям наступил серьезный спад. Уже в 2016-м показатели несколько выровнялись, но до прежнего уровня оказалось далеко. Сами исследователи связывают такое падение с «общемировым кризисом 2015 года». Нужно полагать, исследование позволит не только лучше понять страхи и опасения жителей России, но также тревоги всех жителей постиндустриального общества, несмотря на серьезную разницу в уровне жизни между РФ и, например, Францией или Германией.

Инфографика: ©ИСПИ РАН