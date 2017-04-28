1 мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

1 мая во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Это связано с проведением первомайского шествия и праздничных мероприятий. Изменения коснутся ряда автобусных маршрутов на период с 7 до 15 часов.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, идущие в сторону центральной площади от площади Луговой, в районе остановки «Авангард» в это время будут направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.

Транспорт, идущий со стороны Первой Речки и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Изменения также коснутся маршрутов, которые пролегают по Золотому мосту, улицам Калинина и Олега Кошевого.