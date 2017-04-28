Отопительный сезон во Владивостоке завершится 2 мая

Текущий отопительный период в приморской столице проходил в штатном режиме

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

2 мая во Владивостокском городском округе завершится отопительный сезон 2016-2017 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом подписано соответствующее постановление.

Система теплоснабжения отключается в городе поэтапно, в течение нескольких дней: процесс проходит согласно схеме.

Отметим, текущий отопительный период в приморской столице проходил в штатном режиме. Благодаря качественной совместной работе ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, городских коммунальных служб и администрации Владивостока проблемные вопросы решались оперативно. Случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе прошедшего отопительного сезона отмечено не было, возникавшие повреждения теплотрасс устранялись в сжатые сроки.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. Разработаны и утверждены графики производства работ по ремонту инженерных сетей в межотопительный период для организаций, занимающихся вопросами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Совсем скоро городские коммунальные службы начнут проводить гидравлические испытания теплотрасс.