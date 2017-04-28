«Искусство для всех»: «Артэтаж» и Приморская государственная картинная галерея представляют международный проект во Владивостоке

Выставка «Искусство для всех» будет работать до 21 мая

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В выставочных залах Приморской государственной картинной галереи и муниципального центра современного искусства «Артэтаж» сегодня, 28 апреля, будет представлен международный проект «Искусство для всех», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Это передвижная выставка японской живописи и мастер-классы признанного мастера нихонга Юкио Кондо.

Проект «Искусство для всех» стартовал в Москве, затем был показан в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а финиширует он во Владивостоке. Так, вчера, 27 апреля, в 17 часов в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) состоится открытие вернисажа. Здесь будут представлены 42 работы художника, выполненные в техниках нихонга, литографии, а также акварель и карандашные рисунки.

В рамках проекта Юкио Кондо проводит мастер-классы по нихонга (японской живописи) для детей и взрослых с ограниченными возможностями по зрению. Мастер-классы проходят в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Сегодня, 28 апреля, в 16:30 состоится торжественная церемония открытия второй части выставки в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9). Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, центральной частью экспозиции станет монументальная графическая работа «Цунами». Работа посвящена трагическим событиям во время стихийного бедствия, очевидцем которого художник стал в детстве.

К слову, это первая международная выставка, которая развернётся в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция – 1280 произведений – и стала основой нового муниципального учреждения. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов. Сейчас в «Артэтаже» по-настоящему кипит творческая жизнь. Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель. В этом году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка.

Выставка «Искусство для всех» будет работать до 21 мая. Справки по тел.: 2410-610 - Приморская государственная картинная галерея; 2220-659 – центр современного искусства «Артэтаж»; 2427-217 - запись на мастер-классы.