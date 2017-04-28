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Спорт

Во Владивостоке пройдет ралли «Тихий океан 2017»

Программа гонок
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивосток, впервые с 2013 года, вернулось ралли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. «Тихий океан 2017» - это четыре трассы вокруг Владивостока, трамплины, высокие скорости, коварные повороты, безжалостная эксплуатация машин и всё это в один день. Спортсменам необходимо будет проехать четырнадцать спецучастков общей длиной 72,85 километра, которые разбросаны вокруг приморской столицы - от острова Русский до Седанки. Длина маршрута ралли - 203,75 километра. Гонка займет все воскресенье, 30 апреля, она будет разбита на три секции. Начало в 10:00.

Первая секция состоит из четырёх спецучастков. Первый проложен по популярному картодрому «Змеинка». Это единственный отрезок с асфальтовым покрытием (перегоны не в счёт). Остальные участки состоят из грунта и гравия. После «Змеинки» спортсмены двинутся на остров Русский, где проедут три раза по трассе, расположенной в лесополосе вдоль Университетского проспекта. Вторая секция начнётся с того, что спортсмены проедут по этой же трассе три раза, но в обратную сторону, и отправятся сначала на участок на «Золоотвале», а потом на участок в районе «КП-29». «Золоотвал», как и «Змеинка» являются самыми короткими участками - всего 1 километр. Трасса «КП-29» - «Варяг» отличается от остальных своей длиной (7,5 км) и тем, что имеет самый сильный перепад высот: от 227 до 353 метров над уровнем моря.

Гонка пройдет в классах 1600H, 2000H, Абсолют.


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