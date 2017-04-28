Владивосток присоединился к всероссийской акции «Проверь ПРАВОзнание»

Акция «Проверь ПРАВОзнание» направлена на формирование у подрастающего поколения прочных и системных правовых знаний

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля во многих учебных заведениях страны состоялась всероссийская акция Общественного совета при Министерстве внутренних дел России «Проверь ПРАВОзнание», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Владивосток также присоединился к акции. Так, для учеников школы № 25 было организовано правовое занятие.

За что можно получить административный штраф, с какого возраста наступает уголовная ответственность? Ответы на эти и другие вопросы получили учащиеся на уроке от заместителя начальника отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Владивостоку Оксаны Хушт и инспектора по делам несовершеннолетних Екатерины Валиулиной.

«Акция «Проверь ПРАВОзнание» направлена на формирование у подрастающего поколения прочных и системных правовых знаний», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного Совет при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.

В конце встречи в рамках акции «Проверь ПРАВОзнание» слушателям было предложено пройти тесты на знание правовых актов. Результаты будут отправлены в Москву, где по результатам члены Общественного совета при УМВД России определят уровень правовой грамотности подростков России.

Организаторы акции – управление МВД России по Приморскому краю, Общественный совет при УМВД России по Приморскому краю и МКУ «Молодежный ресурсный центр».