Во Владивостоке осужден педофил, покусившийся на дочку друга

Празднование Нового года-2017 плохо кончилось

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокский 31-летний педофил, совершивший в пьяном состоянии иные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочки своего друга, сядет на 9 лет в колонию строгого режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Такое решение вынес Первомайский суд.

В судебном заседании установлено, что фигурант пришел в гости к своему другу для празднования Нового 2017 года. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, мужчина зашел в комнату к 12-летней дочери друга и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Позже девочка позвонила бабушке и рассказала ей о случившемся.