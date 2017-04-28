Финал школьной лиги КВН Владивостока состоится 30 апреля

В финале команды представят на суд зрителей и жюри по четыре выступления

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 апреля, во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится финальная игра городской школьной лиги КВН Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Состав финалистов будет определять компетентное жюри, куда войдут специалисты администрации Владивостока, представители творческих профессий и опытные кавээнщики. Команда-чемпион городской школьной лиги КВН представит город на краевом финале КВН старшеклассников который состоится 6 мая в Приморской краевой филармонии (Светланская, 13).

В финале команды представят на суд зрителей и жюри по четыре выступления: «Приветствие», «Разминка», «Конкурс одной песни» и «Домашнее музыкальное задание». Также жюри предстоит выбрать лучших кавээнщиков в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучшая шутка».

«Финал школьной лиги КВН - это своего рода отчетный концерт, где ребята показывают, чему научились за весь сезон. Надеемся, что участники покажут хороший уровень юмора и рассмешат зрителя, а также достойно представят Владивосток на краевом финале КВН старшеклассников», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Все команды-полуфиналисты уже активно ведут подготовку к играм. До выступления на сцене ребятам предстоит пройти так называемые редакторские просмотры, во время которых свои советы им дадут опытные кавээнщики.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города приятно провести время и поддержать веселых и находчивых школьников. Начало игр в 16 часов. Подробная информация в группе Вконтакте.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Информация по билетам: 8-950-293-6242 (администратор городской школьной лиги КВН Людмила Якимчук).