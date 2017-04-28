Во Владивостоке успешно завершился цикл занятий «Молодой управдом»

Следующий экспресс-курс «Молодой управдом» состоится весной-2018 года

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля, в актовом зале администрации Владивостока состоялось завершающее занятие экспресс-курса «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. С работой Государственной жилищной инспекции Приморского края слушателей в ходе лекции познакомил руководитель Сергей Мандрыко. А затем выпускников школы ожидала торжественная церемония вручения сертификатов о прохождении курса по ЖКХ.

Всего выпускниками-2017 стали 40 жителей приморской столицы.

«Я поздравляю наших выпускников с окончанием курса! В домах, где есть толковые и энергичные управдомы, грамотно представляющие интересы собственников, людям живется хорошо. Потому что такие управдомы умеют отстаивать свою позицию и делают это эффективно. Надеюсь, что наши выпускники придут в управление своими домами, смогут сплотить жильцов и совместными с управляющими организациями усилиями поддерживать в своих домах полный порядок», – отметила главный эксперт муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом» Наталья Войновская.

Следующий экспресс-курс «Молодой управдом» состоится весной-2018 года, а занятия школы «Управдом» будут продолжены в этом году. Анонсы уроков будут размещены на официальном сайте администрации Владивостока.

«Благодарю организаторов занятий! К нам приходили настоящие эксперты в сфере ЖКХ, на каждом уроке мы разбирали реальные примеры. Жилищная тематика для обычного горожанина – это до сих пор, к сожалению, темный лес, немногие решаются разобраться в этой сфере. Я горжусь, что среди таких неравнодушных жителей и я стала выпускником курса, – поделилась впечатлениями слушательница «Молодого управдома» Александра Раткевич. – Сама я из Санкт-Петербурга, совсем скоро вернусь домой, в Северную столицу. Одно из приятных впечатлений от Владивостока – это прошедшие занятия. Теперь знаю, как организовать совет многоквартирного дома и товарищество собственников недвижимости, составить договор управления с управляющей компанией, пересчитать плату за коммунальные услуги и многое другое. Я уверена, знания мне пригодятся».

Организаторы «Молодого управдома» во Владивостоке – администрация города и некоммерческая организация «Домовой контроль». Обучение проходит на бесплатной основе.