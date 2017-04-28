Праздник Весны и Труда временно ограничит движение транспорта во Владивостоке

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Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В понедельник, 1 мая, во Владивостоке состоится демонстрация, приуроченная к празднованию праздника Весны и труда. Яркие колонны предприятий, социальных учреждений, общественных организаций, политических партий пройдут по Золотому мосту и центральным улицам города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств 1 мая с 7 до 15 часов на нескольких участках дорог.

Речь идет о следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Светланская: от дома № 66 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Береговая: от пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 по улице Светланская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 66 по улице Светланская;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Олега Кошевого: от пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черемуховая;

- по улице Очаковская: от пересечения с улицей Харьковская до пересечения с улицей Ужгородская;

- по улице Ужгородская: от пересечения с улицей Очаковская до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородская до пересечения с улицей Калинина;

- по улице Гоголя: от дома № 27 по улице Гоголя до пересечения с улицей Щедрина;

- по улице Некрасовская: от пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 по улице Некрасовская;

- по улице Луцкого: от дома № 21 по улице Луцкого до дома № 19 по улице Луцкого;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинская до пересечения с улицей Луцкого.

Объезд будет осуществляться по улицам 1-я Морская, Тигровая, Семеновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанскому проспекту и Партизанскому проспекту. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.