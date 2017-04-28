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​Конфликт видеооператора ВГТРК и водителя автобуса во Владивостоке дошел до суда

Шоферу грозит до 6 лет колонии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Конфликт видеооператора ВГТРК и водителя автобуса во Владивостоке дошел до суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК. Следствие окончено, материалы дела переданы в суд.

34-летнему водителю автобуса вменяется совершение преступления по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной журналисткой деятельности).

По версии следствия, 17 января 2017 года на остановке Семеновская во Владивостоке водитель автобуса маршрута № 40 принуждал журналистов ВГТРК ГТРК «Владивосток» к отказу к распространению информации, а также применил к ним насилие, и потребовал прекратить им снимать репортаж.

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