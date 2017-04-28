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Серийный грабитель осужден в Приморье

Домушник попался на поджоге дома
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Серийный грабитель осужден в городе Артем Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. 28-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и разбойное нападение, проведет 2,5 года в колонии строгого режима.

Домушник попался на поджоге частного дома по улице Железнодорожная после его ограбления в июне 2016 года (похитил личные вещи и продукты). Сумма причиненного ущерба превысила 2 миллиона рублей.

На месте преступления была обнаружена пустая стеклянная бутылка с его отпечатками пальцев. 

В отделении полиции мужчина признался в совершении данного преступления. При этом в ходе следствия также была установлена его причастность к двум другим преступлениям: краже продуктов питания и личных вещей из частного дома по улице Ландышевая и краже велосипеда со двора дома по улице Белинского.

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