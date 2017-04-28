В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка

Девочка ушла из дома 24 апреля

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Арсеньеве ищут малолетнюю девочку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ильина Елизавета ушла из дома 24 апреля примерно в 4 часа утра. Была одета в сиренвое пальто, розовую блузку, на ногах - черные туфли. Волосы длинные, по пояс, русого цвета. При себе ребенок может иметь сканер. До настоящего времени о ее местоположении ничего неизвестно.

По предварительным данным, девочка может находиться в селе Новосысоевка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят обратиться в полицию или по телефонам +79143253415 ; +79146710392

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