Пьяный приморец написал ложный донос о наркоторговле на свою сожительницу

Мужчина хотел наказать ее - а наказал сам себя

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

34-летний житель города Арсеньев Приморского края скоро ответит в суде по делу о заведомо ложном доносе о совершении преступления: мужчина заявил в полицию о торговле наркотиками в одной из квартир на улице Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В ходе следствия установлено, что заявитель, будучи пьяным, поссорился с сожительницей, проживающей по этому адресу. Он решил проучить женщину и сделал ложный донос о преступлении.

Материалы дела по статье 306 УК РФ направлены в суд.

Полиция напоминает: обратившихся с заявлением или просто позвонивших в дежурную часть граждан предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но здесь важнее другое. Может случиться так, что в то время, когда сотрудники полиции разбираются с ложным заявлением, кому-то действительно нужна помощь.