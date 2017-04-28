В Фокино сгорел микроавтобус

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Фокино в 18 часов 16 минут, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о том, что по улице Строительная горел микроавтобус.

Пожарные прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. В 18 часов 29 минут пожар был локализован, а через три минуты полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания - 5 кв.м.

Тушили огонь 11 человек личного состава и 2 единицы техники. В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при пожаре никто не пострадал.

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