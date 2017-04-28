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В Приморье свирепствуют клещи

Число обращений граждан - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

По состоянию на 24 апреля в Приморском крае зарегистрировано 496 обращений граждан с присасыванием клещей на 28 административных территориях края, из них 145 случаев обращений детей (29,2%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По сравнению аналогичным периодом прошлого года количество обращений с присасыванием клещей увеличилось на 55% (в 2016 году - 320 случаев, из них 90 детей - 28%).

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано среди жителей городов Владивосток (181 обращение), Уссурийск - 71, Артём - 38, г. Находка - 31, Спасск-Дальний - 12, Арсеньев - 21, Дальнегорск - 18; Пожарского - 18, Октябрьского района - 11. В этом году в лабораториях края выполнено 339 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в том числе 94 исследования клещей, снятых с детей.

Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 7 клещах (2,2%), в 31 клеще обнаружены возбудители боррелиоза, в 2 клещах (1,1%) обнаружены анаплазмы человека, в 2 клещах обнаружены эрлихии (1,1 %).

За текущий период 2017г. зарегистрирован один случай подозрения на клещевой вирусный энцефалит, при дальнейшем обследовании этот диагноз был снят и установлен другой: «Иксодовый клещевой боррелиоз» (подтверждён лабораторно). Также случай клещевого боррелиоза зарегистрирован у жителя Кавалеровского района.

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