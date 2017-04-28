Приморье обрабатывают от клещей

Уже проведены обработки на 102 объектах

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье активно проводятся мероприятия по акарицидной, противоклещевой, обработке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В 2017 году планируется заключить договора на проведение обработок на 601 объекте, расположенных во всех муниципальных образованиях края, с площадью обработки 1 200 гектаров.

Акарицидные обработки уже проведены на 102 объектах с площадью обработки 135,4 гектара на территориях 14 муниципальных образований края (города Владивосток, Артём, Уссурийск, Партизанск, Находка, Дальнереченск, Лесозаводск, а также Кировский, Кавалероский, Ханкайский, Пожарский, Спасский, Октябрьский, Шкотовский районы), в том числе на 29 объектах образовательных учреждений, где планируются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (Лесозаводск, Дальнереченск, Кировский район) с площадью обработки 25 гектаров; на 40 объектах детских дошкольных учреждений на площади 27,4 гектара; на 2 медицинских объектах (Артём, Кировский район) на площади 5 гектаров; в трёх социально-реабилитационных центрах, на площади 1,72 гектара; на 4 базах отдыха на площади 5 гектаров, на 8 кладбищах с площадью обработки 37,5 гектара (Партизанск), в 2 парках Уссурийска, на 12 прочих объектах на площади 9,9 гектара.



Всего в крае заключено 344 договора (контракта) на проведение акарицидных обработок (57,2% от общего количества запланированных объектов). Оптимальное время обработки природных участков, наиболее часто посещаемых населением - апрель, май, для летних оздоровительных учреждений за 3-5 дней до заезда людей на опасную территорию.



Из неспецифических мер профилактики важным мероприятием является очистка дачных участков от сухостоя, валежника, сухой травы, мусора. Эти мероприятия проводятся с целью профилактики формирования гнезд грызунов - основного резервуара вируса клещевого вирусного энцефалита.

В целях профилактики присасывания клещей необходимо проводить само- и взаимоосмотры с целью снятия клещей. При посещении лесных массивов, работе на даче необходимо использовать одежду спортивного типа, максимально закрывающую кожные покровы.

Хорошо использовать препараты, отпугивающие клещей, которыми можно обрабатывать одежду (манжеты, ворот, пояс). Для обработки одежды используют средства, отпугивающие клещей, например «рефтамид», «медифокс-антиклещ», «капкан-преграда», «Таежный» и другие.