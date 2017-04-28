Авиакомпания является единственным регулярным перевозчиком в этом направлении

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку

Авиакомпания является единственным регулярным перевозчиком в этом направлении

Жителям Владивостока предоставляется доступный и комфортный способ посетить японский город Осака. S7 Airlines расширяет географию полетов и открывает новое направление Владивосток – Осака, сообщили РИА VladNews в пресс-службе компании.

Прямые рейсы в Осаку будут выполняться с 28 апреля 2017 года по средам и пятницам. Вылет из аэропорта Кневичи в 13:30, прибытие - в 14:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из аэропорта Осаки Кансай в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05. Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320.

Осака занимает третье место по количеству жителей в Японии и располагается на юге острова Хонсю в заливе Осака, неподалеку от реки Ёдо. Это город, в котором гармонично сливаются в одно целое прошлое с самураями, традициями, церемониями, и настоящее, с шумными деловыми улицами.

Осака – настоящий кладезь уникальных достопримечательностей. Невероятно красивые архитектурные памятники, религиозные святыни и культовые места, природные объекты и музеи – чтобы осмотреть все важные экскурсионные объекты города понадобится несколько месяцев. В южной части города находится важнейшая религиозная достопримечательность – прекрасный храм Сумиеси Тайся, который был основан в 3 веке.

Главным символом города остается замок Осака, он является самым крупным укрепительным сооружением на территории страны. Строительство замка проходило в 16 веке, он прекрасно сохранился до настоящего времени и предстает перед многочисленными путешественниками во всей красе. Рядом с этой исторической достопримечательностью также находится живописный сад Нисиномару, который особенно прекрасен весной, в период цветения сакуры.

В числе культурных заведений Осаки стоит выделить Музей Сантори. Это крупнейшая выставочная галерея, в которой хранятся тысячи картин самых разных периодов.

Массу впечатлений подарит поход в Национальный театр Бунраку, Осака считается родиной этого неповторимого театрального направления.

Среди природных достопримечательностей интересен парк Мино, который находится в ближайших окрестностях города. Это прекрасная долина, на территории которой произрастают редчайшие растения.

Напомним, что с 1 января 2017 г. визовый режим между двумя странами был упрощен. Теперь туристическая виза в Японию для самостоятельных российских путешественников стала бесплатной, включая отсутствие консульского сбора за оформление визы, также не требуется письмо от приглашающей стороны (гаранта) из Японии. Кстати, помимо нового рейса S7 Airlines с 30 апреля увеличивает частоту рейсов между Владивостоком и Токио до четырех в неделю.