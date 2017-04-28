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В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита

Со 2 мая по 15 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю со 2 мая по 15 мая будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей. Позвонить можно будет по телефонам (423)243-42-25; (423)244-25-83 с 9:00 до 17:00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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