В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита

Со 2 мая по 15 мая

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю со 2 мая по 15 мая будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей. Позвонить можно будет по телефонам (423)243-42-25; (423)244-25-83 с 9:00 до 17:00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.