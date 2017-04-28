Таможенники задержали контрабандистов с дериватами для рынка Южной Кореи

Фигурантам грозит до 12 лет колонии и крупный штраф

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточной оперативной таможней пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на контрабанде объектов дикой флоры и фауны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды ДВОТ был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых была предотвращена попытка нелегального вывоза в Республику Корея крупной партии дериватов кабарги и гималайского медведя, ориентировочной стоимостью более 6,6 миллиона рублей.

Как выяснилось, преступную деятельность организовали члены экипажа транспортного рефрижератора, осуществляющего рейсы за границу.

Преследуя цели обогащения, руководитель преступной группы заранее разработал схему незаконного вывоза ценных и дорогих продуктов животного происхождения и распределил роли ее участникам. Передача запрещенного груза на судно, готовое к отходу в Южную Корею, осуществлялась ночью.

Реализовать преступный умысел помешали оперативные сотрудники ДВОТ. В ходе спецоперации при поддержке сотрудников СОБР оперативной таможни ценный груз, подготовленный к вывозу из России, был изъят.

Благодаря слаженным и оперативным действиям таможенникам удалось вовремя остановить контрабандистов.

При обследовании судна в каюте члена экипажа были обнаружены десять пакетов с дериватами общим весом почти 10,5 килограммов, которые он собирался спрятать в холодильной камере трюма.

По заключению эксперта «Центра по изучению и сохранению популяций амурского тигра» в изъятых пакетах находились замороженные и высушенные железы кабарги, а также желчные пузыри гималайского медведя.

В отношении членов экипажа судна возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). В УК РФ за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до миллиона рублей.