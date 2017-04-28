Таможня прокомментировала бизнес на «помогайках»

О том, как построен нелегальный бизнес на Дальнем Востоке

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Хабаровская таможня прокомментировала феномен "помогаечного бизнеса" на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ни для кого не секрет, что стоимость обычной туристической путевки значительно разнится с той, что предлагает тур-фирма в счет оказания путешественником взаимовыгодных для нее услуг. А нужно-то всего только ненадолго притвориться хозяином 40-45-килограммовой сумки принадлежащей «дяде-нанимателю», пройдя с ней таможенный контроль. При этом сам турист по правилам «эконом-тура» туристической фирмы может себе позволить перевезти через границу не более 5-10 килограммов вещей, приобретённых самостоятельно, чтобы уложиться в разрешенные таможенными правилами квоты и не вызвать подозрений у таможни.

- Подобные действия влекут за собой разного рода последствия, - объяснил замначальника Хабаровской таможни Константин Бондарев. - Если под видом товаров для личных целей ввезены товары с целью их использования в предпринимательской деятельности, то это незаконно. Поэтому человек, взявшийся перевезти через таможенную границу чужие товары, должен осознавать, что ответственность за содержимое багажа полностью лежит на нем. А потому в случае обнаружения в представленном к осмотру багаже товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию России, отвечать за них в полной мере предстоит именно ему. Кроме этого, человек вынужден обманывать таможенников, отвечая на их многочисленные вопросы.

Сама по себе идея существования «бизнес-помощников» заключается в следующем. Согласно таможенным правилам одно физическое лицо может провезти через таможенную границу не более 50 кг товаров общей стоимостью не превышающей 1500 евро (по общему правилу) при условии, что все товары относятся к категории «для личного пользования». Коммерческие же товары подлежат обязательному письменному декларированию и облагаются таможенной пошлиной.

А потому, дабы обойти излишние затраты на уплату таможенных платежей, на получение всех необходимых сертификатов на ввозимые коммерческие товары и на соблюдение требований многочисленных технических регламентов о безопасности тех или иных видов ввозимых товаров, недобросовестным предпринимателям намного удобнее обратиться за помощью к гражданам.

Предположим, что товары, перемещаемые якобы для личного использования, дошли до «заказчика» и теперь красуются на прилавках хабаровских бутиков. Цена таких товаров вполне может и не отличаться от тех, что завезены легальным путем с соблюдением всех требований к ввозимой продукции. А вот качество, гарантии и, в первую очередь, безопасность товаров остаётся под вопросом. Как итог, хабаровчане часто приобретают некачественные и не отвечающие нормам безопасности товары, чем нарушается баланс здоровой предпринимательской конкуренции.

Пересекая таможенную границу необходимо понимать, что таможенный инспектор выполняет предписанные ему должностные обязанности. Требования инспектора ответить на те или иные вопросы, а также предъявить к осмотру багаж – законно. В 2016 году наблюдались случаи агрессивной реакции граждан на законные требования должностных лиц таможни.

Справка: за ввоз коммерческих товаров под видом товаров для личного пользования Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по части 1 статьи 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларарирование товаров». Санкция предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от половины до двойной стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией или без таковой.