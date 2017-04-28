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Фоторепортажи

Мандариновый рай

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Каждый год эти красивейшие краснокнижные птицы прилетают на территорию Приморского края, где задерживаются до самых морозов. Недалеко от Владивостока мандаринок можно встретить на заболоченных берегах мелких речушек острова Русского и на речке Соленой в районе Фанзавода, рядом с автобусной остановкой. 

Мандаринки – небольшие птицы семейства утиных, по своей красоте не имеющие себе равных в мире. Своё название они получили, из-за яркого оперения, в честь китайских мандаринов – знатных красиво одетых чиновников и советников императора.

Действительно, у мандаринки очень необычный вид. Селезни большую часть года носят брачный наряд - это огромный хохол, рыжие бакенбарды, крылья с оранжевым обрамлением и яркую окраска, сочетающая в себе все цвета радуги. Самки окрашены намного скромнее. Оперение у неё серо-коричневого цвета, лишь отельные пёрышки крыла изящно подчёркнуты сине-зелёными вкраплениями.

Это единственные утки, которые гнездятся на деревьях, причем их дупла могут располагаться на высоте свыше 6 метров. В России гнездовья утки мандаринки сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях. Мандаринки живут также в Японии, Китае, на Тайване и Корее, восточной Монголии. В северных территориях утки мандаринки ведут перелетный образ жизни, а на юге – оседлый. На зиму они перебираются на Тайвань, юг Китая, а также Японские острова.

Общая популяция утки мандаринки по всему миру едва превышает 25 тысяч пар, из которых в России насчитывается не более 15 тысяч пар. Охота на этих уток запрещена, они внесены в Красную книгу России как редкий вид. В Китае изображения мандаринок – самки и самца символизируют супружескую верность и являются символом крепкого брака, это традиционный свадебный подарок.

РИА VladNews публикует фоторепортаж Виталия Беркова. 

Автор фоторепортажа: Виталий Берков

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