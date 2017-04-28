Владивостокская автоледи стала жертвой подставного ДТП

Водитель скрылся с места происшествия

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивосток произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ночью, 29 апреля. Девушка за рулем автомобиля марки Toyota Mark II двигалась в районе стадиона Строитель, проспект 100 лет Владивостоку, 30б. Навстречу ей, по главной дороге, двигался автомобиль марки Nissan Sunny. В какой-то момент произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Sunny протаранил Toyota Mark II.

По словам девушки, авария произошла странным образом:

«Сначала водитель Nissan Sunny притормозил ненадолго, а затем, резко надавив на газ, врезался в мой автомобиль, как-будто специально», - рассказывает Дарья, водитель Toyota Mark II.

В момент аварии в салоне Toyota Mark II находились еще два пассажира, которые рассказали корреспонденту агентства о том, что происходило после столкновения.

«После удара, в салоне Nissan Sunny началась какая-то суета – водитель и пассажир пытались поменяться местами. Мы все это видели лично. У них ничего не получилось, тогда из салона авто вышли два парня и скрылись в неизвестном направлении. Один из пассажиров остался, сказав, что он был за рулем, хотя мы все прекрасно видели, что «настоящий» водитель ушел», - рассказывает пассажир Toyota Mark II. Пассажиры успели заснять на фото двух мужчин, вышедших из авто Nissan Sunny.

После аварии подставной водитель начал сдирать тонировку с окон и закрывать номера тряпками.

Девушка-водитель Toyota Mark II и ее спутники находились в недоумении, однако попытались поговорить с «водителем» Nissan Sunny. Как и следовало ожидать, мужчина был непреклонен в своих показаниях. Он без зазрения совести говорил, что за рулем изначально находился он сам, менять показания мужчина явно не собирался. По его версии, девушка не уступила трассу автомобилю, имеющему преимущество в движении в виде главной полосы. Чуть позже, «водитель» и вовсе начал грубить.

Стоит отметить, что водитель и пассажиры Nissan Sunny имели ярко выраженную кавказскую внешность. После того, как водитель и пассажиры Toyota Mark II рассказали сотрудникам ДПС свою версию случившегося, последние показали им фото, спросив, так ли выглядел предполагаемый водитель, который скрылся с места аварии. Это натолкнуло водителя Toyota Mark II на то, что парни на Nissan Sunny действуют подобным способом уже не первый раз: отработанная схема подставной аварии.

Чуть позже стало ясно, что виновницей аварии считают девушку. Полицейские сказали девушке, что будут разбираться, а ее пассажиры написали объяснительные, где изложили все, что случилось.