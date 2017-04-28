В Приморье пропал 12-летний школьник

Он ушел из дома 2 дня назад

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края два дня назад пропал 12-летний мальчик; он ушел из дома 26 апреля и до сих пор не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "ПримПоиск". Приметы Воронкова Ильи:

На вид 11-12 лет, худощавого телосложения, волос светлый короткий, глаза зеленые. Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, черные джинсы, коричневые кеды на шнурках с белой подошвой.

Может находиться на территории торговых центров, стоп-лайнов, супермаркетов Уссурийска.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, просят позвонить по телефонам: 8 (4234) 32 -30 – 31 или 02– полиция 8 914 721 22 32– волонтеры.

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