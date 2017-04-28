Приморских алкоголиков снова лишили радости

Изъято 8,2 литра спирта

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье с 20 по 27 апреля Роспотребнадзором и полицией региона было проведено 69 рейдов по розничным торговым точкам, в результате чего обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 8,2 литра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Так, в одном из магазинов Находки осуществлялась реализация:

- лосьона с экстрактом боярышника, содержание этилового спирта 75% в количестве 21 штуки;

- средства для дезинфекции с содержанием спирта 95% «Вита-Септ» в количестве 61 штуки.

По документам, поставщиком этой продукции является юрлицо, зарегистрированное во Владивостоке. Информация о нем направлена в следственные органы. Продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

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