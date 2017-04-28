Во Владивостоке выявлено опасное импортное мясо

Продукт заражен кишечной палочкой

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке выявлена партия бразильской свинины, обсемененной кишечной палочкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. 14 тонн зараженного мяса изъято и направлено на ответственное хранение на спецсклад приморской столицы. Решение о дальнейшем использовании опасного мяса примет Госветинспекция края.

Как отмечают специалисты, стоило бы не прожарить хорошенько шашлык из такого мяса - и серьезных проблем со здоровьем было бы не избежать.

Справка:

Поставившее в край небезопасную свинину бразильское предприятие получило разрешение на поставки в Россию в апреле 2014 года. За это время в отношении этого предприятия Россельхознадзором в 2014, 2015 и 2016 годах трижды вводился режим усиленного лабораторного контроля по причине выявления в поставляемой им свинине бактерий группы кишечной палочки, а также возбудителей такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз.