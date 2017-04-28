Сегодня вступают в силу изменения в законе об ОСАГО

Устанавливается приоритет ремонта над денежной выплатой

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля 2017 года вступают в силу новые поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми устанавливается приоритет натурального возмещения, то есть ремонта, над денежной выплатой. Это означает, что в случае ДТП пострадавший получает от страховой компании не деньги, а направление на ремонт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Ремонт будет производиться без учета износа, то есть на автомобиль поставят новые детали, сертифицированные, качественные. Доплата за «новизну» не потребуется. При денежных выплатах сейчас износ учитывается, соответственно, автовладельцу самому приходится за него доплачивать. Новые поправки дают гарантию на ремонтные работы – 6 месяцев, на кузовной ремонт и лакокрасочные материалы – 12 месяцев.

А если какие-то детали больше не выпускаются и их найти невозможно, то по согласованию со страховщиком, возможна денежная компенсация.

За качество ремонта будет нести ответственность страховая компания, то есть все претензии по тому, как отремонтировали автомобиль, страхователь должен озвучить страховщику, и уже страховщик будет решать со станцией техобслуживания все связанные с ремонтом вопросы.

На ремонт отводится 30 дней, если этого срока не хватает, страховая компания платит штрафы (0,5 процента от суммы ущерба за каждые сутки просрочки).

Пока существует некоторая неопределенность с тем, по каким критериям будут отбираться СТОА для восстановительных работ по ОСАГО, этот вопрос находится в стадии проработки. Но предполагается, что страховщик заключит договоры со СТОА, сформирует свой перечень и будет предлагать станцию из такого перечня своему клиенту. Автомобили не старше двух лет будут направляться только в официальные сервисные центры.

Приоритет «натурального» возмещения будет действовать только для тех договоров ОСАГО, которые будут заключены после 28 апреля 2017 года. По всем остальным полисам ОСАГО процедура возмещения ущерба остается прежней.