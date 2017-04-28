Во Владивостоке выявлено опасное импортное мясо 11:12, 28 апреля Во Владивостоке выявлено опасное импортное мясо
Владивостокская автоледи стала жертвой подставного ДТП 11:00, 28 апреля Владивостокская автоледи стала жертвой подставного ДТП (Фото и Видео)
В Приморье пропал 12-летний школьник 10:51, 28 апреля В Приморье пропал 12-летний школьник
Новостная лента
Апрель, 28 пятница
11:42
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:42
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
11:42
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
11:32
Приморских алкоголиков снова лишили радости
11:23
Таможенники задержали контрабандистов с дериватами для рынка Южной Кореи
11:12
Во Владивостоке выявлено опасное импортное мясо
11:00
Владивостокская автоледи стала жертвой подставного ДТП Фото и Видео
10:51
В Приморье пропал 12-летний школьник
10:42
Сегодня вступают в силу изменения в законе об ОСАГО
10:33
Администрацию Приморья засудили за разбитые дороги
10:22
Центр Владивостока временно перекроют Адреса
10:11
Прокуратура Приморья проверит публикацию в СМИ об эпидемии кишечной инфекции в школе Владивостока
10:00
В Приморье появится памятник погибшим в войне с Японией в 1945 году
09:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 апреля Адреса
09:39
Один международный авиарейс из Владивостока задерживается
09:28
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
09:20
Гороскоп на 28 апреля
09:16
В Уссурийск доставили труп тигренка
09:08
Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
08:14
Какова связь между экстремальной погодой и глобальным потеплением
07:21
Кофе избавил мужчин от рака простаты
07:20
Камеры наблюдения, новые ограждения и кровли появятся в школах и детсадах Владивостока к новому учебному году
06:12
Турнир по кикбоксингу среди новичков пройдет во Владивостоке
05:28
Налоговая служба напоминает: декларацию о доходах необходимо подать до 2 мая
04:14
Социальный проект «Звезда надежды» помогает детям с ограниченными возможностями развивать свои таланты
03:04
МФЦ Владивостока изменяет режим работы в майские праздничные дни
02:20
Во Владивостоке начался ремонт дороги к краевой клинической больнице №1
01:08
Стало известно, как не отравиться спиртным и шашлыками на пикнике
00:01
Владивостокцев приглашают к участию во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»
Апрель, 27 четверг
23:04
​В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по РФ
22:02
Россияне из своего кармана заплатят за электричество в ЛНР
21:04
Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для ядерного удара по РФ
20:04
Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Центр Владивостока временно перекроют

Репетиция парада
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 апреля,  с 21:00 до 00:00 будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews рассказали о существующих альтернативных путях по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 апреля
09:50, 28 апреля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 апреля

Адреса

Один международный авиарейс из Владивостока задерживается
09:39, 28 апреля 2017 Один международный авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

Гороскоп на 28 апреля
09:20, 28 апреля 2017 Гороскоп на 28 апреля

Алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха

Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
09:08, 28 апреля 2017 Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь

Прогноз погоды в крае

Какова связь между экстремальной погодой и глобальным потеплением
08:14, 28 апреля 2017 Какова связь между экстремальной погодой и глобальным потеплением

Ученые прояснили зависимость

Камеры наблюдения, новые ограждения и кровли появятся в школах и детсадах Владивостока к новому учебному году
07:20, 28 апреля 2017 Камеры наблюдения, новые ограждения и кровли появятся в школах и детсадах Владивостока к новому учебному году

Как только завершится отопительный сезон, в школах и детсадах начнется промывка и опрессовка систем

Налоговая служба напоминает: декларацию о доходах необходимо подать до 2 мая
05:28, 28 апреля 2017 Налоговая служба напоминает: декларацию о доходах необходимо подать до 2 мая

Напоминание