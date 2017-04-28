Центр Владивостока временно перекроют

Репетиция парада

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 апреля, с 21:00 до 00:00 будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews рассказали о существующих альтернативных путях по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.