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Дневник девушки: Готова к труду и обороне!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сдает нормы ГТО
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока сдала нормы ГТО. 

"Дорогие девушки, на этой неделе я сдавала нормативы ГТО "Готов к труду и обороне!" в СК "Олимпиец". Было здорово! Заняло это 2 дня с 11-12:30, первый день было задание на гибкость, поднимание туловища от пола, отжимание и плавание 50 метров. Со всеми нормативами я справилась. Второй день проходил на стадионе "Динамо", где наша группа бегала 5 км на время и 3 км - трасса с препятствиями по пересечённой местности, плюс метание и прыжки в длину.

Со всеми нормативами я справилась, осталось набраться терпения и дождаться 15 мая, когда в торжественной обстановке нам вручат значки ГТО, они трёх видов: бронзовый, серебро и золото.

Чтобы получить допуск, необходимо пройти медицинскую комиссию и это оказалось кстати - проверить своё здоровье, сделать кардиограмму и флюорографию". 

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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