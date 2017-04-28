Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 апреля

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Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 апреля, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Так, дом по улице Русская ул.11А останется без холодной воды с 9:25 до 16:00. Причина - УК проводит ремонтные работы в подвале дома, замена розлива.

Дом по адресу Народный пр-кт.11 останется без холодной воды с 09:07 по 12:00. Причина - УК проводит ремонтные работы в системе водоснабжения дома.

Дома по улице Светланская ул.72, 74, 76, останутся без холодной воды с 10:00 по 14:00. Причина - ремонтные работы на сети водоснабжения, проверка течи.

А также дом по адресу Луговая ул.85А останется без холодного водоснабжения с 00:34 по 15:00. Причина - авария по стояку водоснабжения, требуются ремонтные работы.