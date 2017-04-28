Прокуратура Приморья проверит публикацию в СМИ об эпидемии кишечной инфекции в школе Владивостока

Кроме того, проверка коснется Роспотребнадзора

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморья проверит появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что «в элитной школе и детском саду Владивостока случилась эпидемия кишечных инфекций», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для проверки сведений о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении прокуратура организовала надзорные мероприятия.

При проверке будет дана оценка, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение питанием обучающихся. Кроме этого, будет проверена полнота и своевременность принятых теруправлением Роспотребнадзора мер реагирования.