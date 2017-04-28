В Приморье появится памятник погибшим в войне с Японией в 1945 году

Сбор средств был начат в мае 2016 года

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Строгий, лаконичный памятник с 85 фамилиями умерших в госпитале от ран советских воинов - участников наступления на Маньчжурию в 1945 году - появится в начале мая в селе Барано-Оренбургском Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вестник Приграничья".

Средства на этот памятник собраны неравнодушными людьми со всех уголков России. Организационную и поисковую работу проводит инициативная группа проекта "Вспомним всех поименно". Уже около года она занимается восстановлением исторической справедливости, открывая плиты с фамилиями на братских и одиночных захоронениях в Приграничье.

Сбор средств был начат в мае 2016 года. На первом этапе акции в прошлом году собрали 775 тысяч рублей, на эти средства установлены плиты с фамилиями 1 430 похороненных на мемориале сопки Снеговой, 153 - на старом кладбище на ул. Уссурийской, и одиночный памятник Степану Селиванову на участке погранзаставы имени Валентина Котельникова.

а втором этапе, в настоящее время, собрано 244 тысячи рублей, на эти деньги заказан памятник, который будет располагаться на кладбище села Барано-Оренбургского возле могилы В. Кудинова.

Во время войны неподалеку от военного госпиталя, развернутого в ходе боевых действий 5-й армии, образовалось кладбище, где хоронили бойцов, умерших от ран в госпитале. Здесь было несколько братских могил, где покоились рядовые и офицеры, только со временем от этих захоронений по разным причинам не осталось и следа.

Лишь могила В. Кудинова сохранилась в селе с тех времен из воинских захоронений. Младший лейтенант Владимир Васильевич Кудинов, командир взвода 308-го артиллерийского полка 144-ой стрелковой дивизии 5-ой армии, умер от ран 1 апреля 1946 года, он был последним умершим в госпитале и захоронен в одиночной могиле. В 1947 году в село приезжала его мать, побывала на месте последнего упокоения своего 21-летнего сына, возможно, поэтому захоронение и сохранилось.

Но так не должно происходить - герои Второй мировой заслужили человеческое отношение к ним, у родных, жителей села должно быть место, куда они могут прийти и почтить их память. И наконец, совсем скоро это станет возможным благодаря средствам, собранным на увековечивание памяти погибших в ходе штурма Маньчжурии в 1945 году и умерших от боевых ран впоследствии.