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В Уссурийск доставили труп тигренка

Малыша нашли в реке
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

25 апреля 2017 г. на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края в реке Бикин обнаружен труп самца тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр». На место обнаружения животного была направлена группа в составе участкового государственного инспектора КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" и ОМВД России по Бикинскому району Хабаровского края.

При визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельных ранений не обнаружено. По косвенным признакам труп находится в воде длительное время и мог быть принесен течением с территории Приморского края.

«Смертность среди тигрят по естественным причинам достаточно высокая. Особенно в выводке, где мать-тигрица воспитывает 3-4 детеныша. Пока преждевременно говорить о причине гибели найденного тигренка. Это будет ясно лишь после проведения экспертизы. Тем не менее, пока нельзя исключить гибель по вине человека, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Одна из версий, что тигрёнок мог утонуть. Несмотря на то, что тигры хорошо плавают, но это справедливо только в отношении спокойной воды, при пересечении водоемов даже с небольшим волнами, из-за физиологических особенностей (тигр не может поднять высоко голову), хищники тонут».

Труп тигра изъят сотрудниками ОМВД России по Бикинскому району и направлен на биологическую экспертизу в Центр диагностики и болезней диких животных (г. Уссурийск) для установления причин гибели.

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