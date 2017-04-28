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Общество

Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь

Прогноз погоды в крае
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +11...+16 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

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