Какова связь между экстремальной погодой и глобальным потеплением

Ученые прояснили зависимость

пятница, 28 апреля

После каждой засухи или бури ученые, занимающиеся климатическими проблемами, вынуждены отвечать на вопрос, насколько в этом виновато глобальное потепление. Команда специалистов из Стэнфорда решила разобраться в проблеме.

«Этот вопрос часто задают как представители общественности, так и люди, которые принимают решения, связанные с рисками изменения климата», – говорит Ноа Диффенбо (Noah Diffenbaugh), профессор Стэнфордской школы Земли, энергетики и экологии. Раньше ученые предпочитали не связывать отдельные погодные явления с изменением климата. Но это уже в прошлом.

В исследовании, опубликованном на этой неделе в Proceedings of the National Academy of Sciences, профессор и его коллеги набросали контуры четырехступенчатой процедуры, предназначенной для проверки того, способствовало ли глобальное потепление наблюдаемым в реальности погодным явлениям. Новый документ является последним в бурно развивающейся области климатологии, которая занята поиском причин экстремальных погодных событий с использованием статистического анализа наблюдений за климатом и все более мощных компьютерных моделей.

Авторы начинают с предположения, что глобальное потепление не играло в возникновении рассматриваемой ситуации никакой роли, а затем используют статистический анализ для проверки того, действительно ли это предположение. «Наш подход очень консервативен, – говорит Диффенбо. – Это похоже на презумпцию невиновности: по умолчанию метеорологическое событие считается просто невезением, и для того чтобы обвинить в нем глобальное потепление, требуются веские доказательства».

Авторы применили свою процедуру к самым жарким, влажным и сухим погодным событиям, которые произошли в разных районах мира за последние годы. Они обнаружили, что глобальное потепление от выбросов парниковых газов человеком увеличило вероятность самых жарких событий на более чем 80% поверхности Земли, для которой были доступны наблюдения. «Наши результаты говорят о том, что мир еще не совсем там, где у каждого рекордного горячего события есть обнаружимый след человека, но мы к этому состоянию приближаемся», – говорит Диффенбо.

Для самых сухих и влажных событий влияние человека на атмосферу увеличило шансы примерно на половине наблюдаемой площади. Один из самых ясных сигналов – это увеличение вероятности экстремальных сухих событий в тропиках. Именно здесь отмечено наибольшее увеличение вероятности затяжных жарких событий – сочетание, представляющее реальные риски для уязвимых сообществ и экосистем.

Показательна судьба арктического морского льда, летняя площадь которого за последние три десятилетия уменьшилась примерно на 40 процентов. Когда члены команды применили свою методику к рекордному уменьшению ледяного покрова в Арктике, наблюдавшемуся в сентябре 2012 года, они обнаружили ясные статистические доказательства того, что глобальное потепление сильно ему способствовало. «Тенденция в Арктике была очень значительной, и наши результаты показывают, что было бы крайне маловероятно достичь рекордно низкой площади морского льда без глобального потепления», – говорит Диффенбо.

Схожая картина обнаруживается в России с рекордным летом 2010 года. «Мы обнаружили, что картина атмосферного давления, которая наблюдалась над Россией во время тепловой волны 2010 года, стала более вероятной в последние десятилетия, и что глобальное потепление способствовало росту этой вероятности», – говорит Дэниел Хортон (Daniel Horton) из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, соавтор статьи и бывший постдок в лаборатории Диффенбо, который проводил исследования влияния атмосферного давления на экстремальные температуры поверхности.

«Когда вы смотрите на исторические данные, у вас нет никаких сомнений в том, что глобальное потепление происходит и что вероятность различных погодных крайностей растет во многих районах мира», – подводит итог Диффенбо. – Люди принимают множество решений – краткосрочных и долгосрочных, – которые зависят от погоды, поэтому имеет смысл точно знать, действительно ли глобальное потепление делает рекордные события более вероятными. Как ученые, мы хотим убедиться, что у них есть точная, объективная и прозрачная информация, которую можно учитывать при принятии решений».