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Красота и Здоровье

Кофе избавил мужчин от рака простаты

Положительные эффекты кофеина на здоровье отмечались и ранее
Фото: Nnm.me Фото: Nnm.me
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Онкологи из Италии показали, что потребление кофейных напитков итальянской кухни связано со снижением риска рака простаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Популярность итальянских рецептов приготовления кофе, например эспрессо и макиато, вызывает интерес к их потенциальному влиянию на здоровье. Известно, что кофейные напитки могут снижать риск некоторых заболеваний, в том числе депрессии и суицида. Кроме того, кофеин относится к фенольным соединениям с возможными противоопухолевыми эффектами, однако до сих пор связь между потреблением кофе и злокачественными новообразованиями изучена недостаточно. Отчасти, в 2014 году, это подтвердил Международный центр по исследованию рака (WCRFI), согласно докладу которого имеющиеся научные данные не позволяют однозначно определить роль кофе в возникновении рака простаты.

В новой работе специалисты из Института здравоохранения Италии, Университета Инсубрия и других учреждений провели метаанализ промежуточных результатов исследований в рамках проекта Moli-sani. В выборку вошли 6989 мужчин старше 50 лет, проживающих в области Молиза на юго-востоке страны. Помимо социодемографических параметров и анамнеза авторы учитывали индекс массы тела, частоту и объем потребления кофейных напитков итальянской кухни и табачных изделий — в категорию некурящих включались люди, которые выкурили менее 100 сигарет за всю жизнь. Чтобы выяснить механизм действия кофеина, они также провели эксперимент in vitro на линиях раковых клеток PC-3 и DU145.

В ходе эксперимента ученые инкубировали опухолевые клетки экстрактом кофе с кофеином или без кофеина на водной основе, после чего изучали их пролиферацию, миграцию и адгезию (слипание). Биоматериал обрабатывали экстрактом разной концентрации (0,5, 1 или 2 миллимоль) и в течение разных периодов — 24, 48 и 72 часа. Согласно метаанализу, 90,5 процента всех респондентов употребляли кофе. Примерно треть здоровых итальянцев выпивали более трех чашек, или 90 граммов, кофе в день, а среднее значение в их случае составило 163 ± 110 граммов против 133 ± 95 граммов у пациентов. При этом высокий уровень кофеина снижал риск рака простаты на 53 процентных пункта.

Эксперимент на клеточных линиях показал, что кофеин оказывает дозозависимый ингибирующий эффект на раковые клетки. В частности, инкубирование образцов с экстрактом концентрацией 2 миллиомоль в течение 72 часов замедляло рост клеток на 72 процентных пункта и ускоряло их гибель. Также кофе, вне зависимости от температуры, снижал адгезию клеток на 40 процентных пунктов и способность к миграции — на 41 процентный пункт (в течение 24 часов). По словам исследователей, кофеин, вероятно, нарушает репарацию ДНК опухолевых клеток — это выражалось в накоплении большого числа клеток в фазе начального роста (G1-фаза) и сокращении клеток, находящихся в периодах S и G2 интерфазы.

Положительные эффекты кофеина на здоровье отмечались и ранее. Например, оказалось, что кофе снижает риск кариеса и ранней смерти. Вместе с тем злоупотребление напитком в пожилом возрасте связано с повышенным риском когнитивных нарушений.

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