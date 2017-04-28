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Общество

Камеры наблюдения, новые ограждения и кровли появятся в школах и детсадах Владивостока к новому учебному году

Как только завершится отопительный сезон, в школах и детсадах начнется промывка и опрессовка систем
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Несмотря на то, что до нового учебного года еще несколько месяцев, специалисты управления образования уже сейчас начали подготовку к нему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В планах - множество мероприятий по ремонту и закупке оборудования. Особый акцент сделан на безопасности. В учреждениях образования установят тревожные кнопки и камеры наблюдения. Детали обсудили сегодня, 27 апреля, на межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году. Провела заседание заместитель главы администрации Наталья Мальцева.

Как только завершится отопительный сезон, в школах и детсадах начнется промывка и опрессовка систем. А затем перейдут к ремонтным работам. Их основной объем запланирован на лето. Так, в школах №79, 5 и лицее №3 запланирован ремонт фасадов. В детских садах №86 и 10 - ремонт кровли. Во многих учебных заведениях будут отремонтированы кабинеты и санузлы, спортивные залы. В школах № 2, 23 и 22 на стадионах обновят покрытие.

Кроме того, в детсаду №10 и детско-юношеской школе бокса «Надежды ринга» установят новые камеры видеонаблюдения. В школы №12 и №70 (они находятся в пригороде) закупят новые школьные автобусы. Вокруг школы № 17 установят новое ограждение. А на территории 88-и учебных заведений отремонтируют наружное освещение.

Запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Запланировано обновление дорожной разметки и ремонт лестниц рядом со школами и детскими садами.

Напомним, в состав межведомственной комиссии входят специалисты городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций. Общими усилиями им предстоит подготовить образовательные учреждения к учебному процессу. Но основную часть работы, как и все предыдущие годы, будут осуществлять специалисты управления образования администрации Владивостока.

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