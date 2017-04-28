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Спорт

Турнир по кикбоксингу среди новичков пройдет во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 29 апреля, во Владивостоке в 10 часов в спорткомплексе «Олимпиец» (Батарейная, 2) состоится турнир по кикбоксингу «Открытый ринг»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Соревнования проводятся среди новичков от 13 лет и старше по действующим правилам федерации кикбоксинга России при поддержке федерации кикбоксинга Приморского края.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места в своих весовых категориях, награждаются медалями и грамотами. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поболеть за спортсменов. Вход свободный.

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