Турнир по кикбоксингу среди новичков пройдет во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 29 апреля, во Владивостоке в 10 часов в спорткомплексе «Олимпиец» (Батарейная, 2) состоится турнир по кикбоксингу «Открытый ринг»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Соревнования проводятся среди новичков от 13 лет и старше по действующим правилам федерации кикбоксинга России при поддержке федерации кикбоксинга Приморского края.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места в своих весовых категориях, награждаются медалями и грамотами. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поболеть за спортсменов. Вход свободный.